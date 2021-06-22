Владелец дома в Твери затопил канализационными стоками участки соседей

Водосток шел через дренажную канаву Фото: минприроды и экологии Тверской области

В министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обратились жители улицы Репина в Твери и пожаловались на соседа, который вывел в дренажную канаву канализационную трубу и сбрасывал фекалии на почву.

Соседние земельные участки подтапливались, по всей улице стоял неприятный запах.

Сотрудниками министерства нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности. Ему выдано предписание об устранении нарушений законодательства.

Требование исполнено, труба ликвидирована. Водоотведение организовано через канализационный коллектор.