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Общество22 июня 2021 13:20

Владелец дома в Твери затопил канализационными стоками участки соседей

Собственник незаконно вывел трубу в дренажную канаву
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Водосток шел через дренажную канаву Фото: минприроды и экологии Тверской области

Водосток шел через дренажную канаву Фото: минприроды и экологии Тверской области

В министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обратились жители улицы Репина в Твери и пожаловались на соседа, который вывел в дренажную канаву канализационную трубу и сбрасывал фекалии на почву.

Соседние земельные участки подтапливались, по всей улице стоял неприятный запах.

Сотрудниками министерства нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности. Ему выдано предписание об устранении нарушений законодательства.

Требование исполнено, труба ликвидирована. Водоотведение организовано через канализационный коллектор.