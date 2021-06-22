Природный пожар потушили спасатели в Вышнем Волочке Тверской области

Спасатели тушили горящую лесную подстилку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

22 июня природный пожар произошел в Вышневолоцком городском округе. Вблизи поселка Белый Омут загорелась лесная подстилка.

На место пожара убыли: оперативная группа Вышневолоцкого пожарно-спасательного гарнизона, отделение пожарно-спасательной части № 9, №14, № 25, № 61, № 13, № 52, ДПК «Терелесово», «Красный Май», «Дятлово» и сотрудники участкового лесничества.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области, угрозы населенным пунктам нет. Ущерб лесному фонду не нанесён.

Спасатели напоминают, что из-за жары в регионе объявлена высокая пожарная опасность. Будьте внимательны и осторожны: не бросайте спички и окурки, не жгите костры в лесу!