По заболеваемости коронавирусом Тверская область откатилась к показателям февраля

За сутки умерли от коронавируса 5 человек и заболели 158. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На утро 22 июня в Тверской области официально зарегистрировали 158 новых случаев заражения COVID-19. Статистика заболеваемости коронавирусом в нашем регионе откатилась к показателям февраля - 2021.

158 заболевших было 17 февраля этого года, когда после декабрьского пика заболеваемости (239 новых случаев на 26 декабря), коронавирусная кривая начала спускаться вниз.

Теперь же, наоборот, ежедневно идёт прирост новых случаев опасной болезни. Причём прирост очень быстрый: за полтора месяца заболеваемость выросла более чем в два раза.

За сутки умерли от коронавируса 5 человек. Всего в регионе с начала пандемии умерли от коронавируса 1155 человек.

Выздоровел с начала пандемии 40 861 пациент (за сутки 37 человек).

2279 заражённых сейчас изолированы.

Прививку от коронавируса на 22 июня сделали 154 356 человек, за последние сутки – 1706 человек.

Напомним, о том, что ситуация с коронавирусом будет развиваться стремительно и дальше, если люди не будут прививаться, предупреждала доктор медицинских наук, советник губернатора Тверской области, врач-кардиолог Наталья Соколова.