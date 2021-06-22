Водитель иномарки сбил подростка на мотоцикле в Тверской области

Подростку оказали помощь на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло в деревне Селихово на улице Совхозной в Торжокском районе Тверской области.

15-летний подросток на мотоциклом "Иж Юпитер 3" при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и врезался в "Фольксваген" под управлением 41-летнего водителя, который собирался повернуть налево.

В результате ДТП подросток - водитель мотоцикла получил травмы. На месте происшествия ему оказали помощь, от госпитализации отказался.