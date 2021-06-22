Женщина угнала автомобиль знакомого и разбила его об дерево в Тверской области

Женщина не справилась с управлением и вылетела с дороги Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области в деревне Заречье Кашинского городского округа у 47-летнего жителя Москвы угнали "Фольксваген Тигуан", припаркованный во дворе дома.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Через несколько часов автомобиль нашли в кювете вблизи Гурьевского моста в Кашине.

Установлено, что автомобиль взяла покататься знакомая потерпевшего, 28-летняя жительница деревни Леушино Кашинского городского округа. Накануне девушка приходила в гости к заявителю и вместе с ним выпивала. В дороге угонщица не справилась с управлением и съехала на обочину лесопосадки. В результате ДТП автомобиль получил технические повреждения.

Задержанная созналась в преступлении. Машину вернули владельцу. По ч. 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело.