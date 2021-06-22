В Тверской области житель Ржева перевел мошенникам 2,3 миллиона рублей

Мужчина перевел мошеннику 2,3 млн рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратился 40-летний житель Ржева и сообщил, что стал жертвой мошенников.

Мужчине позвонил неизвестный и под видом сотрудника службы безопасности банка сообщил ложные сведения о попытке списания денег со счета. Звонивший убедил заявителя о необходимости оформить кредит и перевести деньги на безопасные счета.

Таким образом мужчина лишился 2 млн 255 тысяч рублей. Потом звонки прекратились, а обманутый мужчина обратился в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.