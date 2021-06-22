Двухлетний малыш выпал из окна и погиб в Бежецке Тверской области

Ребенок выпал из окна и погиб Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ЧП произошло вечером, 21 июня. Сообщение о том, что из окна квартиры на пятом этаже дома по Восточному проезду в Бежецке, выпал мальчик, 2019 года рождения, поступило в следственный отдел регионального СКР.

По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что ребенок был дома с мамой и трехлетней сестрой. Мальчик играл в комнате, залез на подоконник и по неосторожности выпал из окна. Мама ребенка находилась в соседней комнате.

- От полученных в результате падения повреждений ребенок скончался, - сообщили следователи. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.