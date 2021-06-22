Группа Little Big дала концерт на берегу в загородном отеле в Тверской области. Фото: VK/Ваган Бабоян; Instagram/redissonresortzavidovo

Группа Little Big дала концерт на берегу в Тверской области. Фото с солистами группы поделился на своей странице в соцсетях персонал отеля в Завидово, где проходило выступление.

Сцена с огромными экранами была смонтирована прямо на берегу, здесь прошли фэст и концерт. Отдыхающие приплясывали под треки рейв-группы и наслаждались видами природы волжских берегов.

Фото в отеле сделано, видимо, до или после выступления - солисты Little Big Илья Прусикин (Ильич) и Антон Лиссов без сценического грима и в прекрасном настроении позируют на камеру с персоналом отеля.

Позже это фото перепостили крупные тверские паблики. В комментариях к фото одни пользователи одобряют приезд музыкантов и сожалеют, что не попали на концерт, другие, наоборот, негодуют -«коронавирус из Москвы привезли».

Питерская рейв-группа Little Big стала лучшей группой 2020 года по версии многих российских музыкальных критиков и удостоена престижных музыкальных наград минувшего сезона ( Премия Муз ТВ-2021 в номинации «Лучшая группа»).

Один из фаворитов несостоявшегося из-за пандемии коронавируса «Евровидения-2020» Little Big в минувшем году выпустили мегауспешную песню UNO, представленную для «Евровидения», клип на которую за год набрал 195 миллионов просмотров в Youtube. Другие клипы команды тоже были очень популярными: так Hypnodancer, где показали обложку «Комсомольской правды» 190 миллионов просмотров. «Комсомолка» тоже поспособствовала популяризации клипа, напечатав кадр с газетой на полосе федерального выпуска.

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