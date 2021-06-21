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Происшествия21 июня 2021 21:29

Нелегальный интернет-магазин с наркотиками организовал житель Твери

"Товар" мужчина и его напарник возили из соседнего региона
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчинам грозит пожизненное заключение Фото: УМВД России по Тверской области

Мужчинам грозит пожизненное заключение Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области выявили интернет-магазин по торговле запрещенными веществами, который организовал 26-летний житель Твери.

Наркотики организатор и его 29-летний напарник возили из соседнего региона и распространяли в городе через "закладки".

У злоумышленников изъято 244,1 грамма вещества. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Им может грозит пожизненное лишение свободы. Мужчины находятся под стражей.