В Твери вырубили куски из нового асфальта

Специалисты вырубили контрольные образцы дорожного покрытия для проверки Фото: администрация Твери

В Твери специалистами произведен отбор проб асфальтобетонного покрытия для контроля качества нового дорожного полотна в Заволжском и Центральном районах.

На данный момент из 13 объектов Заволжского района на восьми улицах выполнен основной объем работ. Это: улица Коммуны и проезд Стеклопластик, улица Зинаиды Коноплянниковой, Молодёжный бульвар (с участком улицы Комсомольской), набережная реки Иртыша, улицы Артюхиной, Седова, а также проезд от Петербургского шоссе до улицы Седова.

По четырём последним объектам 21 июня произведён отбор проб из верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Контрольные образцы будут исследованы в лабораториях на соответствование требованиям ГОСТа. Если выявят недочеты, подрядчик обязан будет их устранить.