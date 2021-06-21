79 811 жителей старше 60 лет привились от коронавируса в Тверской области

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. 79 811 жителей старше 60 лет – 55% от общего числа вакцинированных сделали прививку от коронавируса.

Всего в регионе вакцинировано 152 650 человек – это 92,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 143 957 вакцинированных гражданах.

В Тверской области работает 55 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений, еще четыре открыты в торговых центрах Твери и еще один - в Тверском цирке. В цирке прививку можно сделать без предварительной записи два раза в неделю – по понедельникам и вторникам с 12:00 до 14:00.

Запись на прививку в торговых центрах не требуется. Для вакцинации необходимы паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Перед прививкой организован осмотр врача.