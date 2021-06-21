Тверские полицейские запустили флешмоб в поддержку сборной России на чемпионате Европы по футболу

Тверские полицейские приняли пас от коллег из Сочи Фото: УМВД России по Тверской области (скрин видео)

МВД России запустило онлайн-проект в поддержку сборной России на чемпионате Европы по футболу 2020.

Полицейские присоединились к флешмобу #НашиПарни, записали на стадионе видео с футбольнымми трюками, приняв пас от города Сочи и передав его коллегам из Орловской области.

Акция доступна для всех, принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно снять короткое видео и разместить его в соцсети с хэштегом #НашиПарни.

Напомним, что на сегодняшний день российская сборная на Евро-2020 провела две игры. Команда проиграла Бельгии и выиграла у финской сборной.

Игра с командой из Дании состоится сегодня, 21 июня, в 22:00 по московскому времени.

Болеем за наших!