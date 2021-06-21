В тверском ботаническом саду цветёт краснокнижный змееголовник - дракоцефалум

Dracocephalum ruyschiana или просто змееголовник. Фото: vk.com/hortus/_sensemilia_ (vk.com/sensemilia_1)

Змееголовник Рюйша (лат. Dracocephalum ruyschiana) ещё называют турецкой мятой или турецкой мелиссой, медовиком, синявкой (за цвет бутонов). Но своё основное название - змееголовник или драконоголовик - растение получило за форму соцветий, напоминающих голову ящера или змеи.

Змееголовник сейчас цветёт в Ботаническом саду ТвГУ, об этом сообщается на страничке сада в соцсети. В природе же цветок можно повстречать в нашей полосе на лугах, в разреженных лесах, на опушках соснового бора, иногда - на склонах берегов рек.

Растение не только симпатичное, но и полезное. Драконоголовик прекрасный медонос, привлекает насекомых. Причём делает это весьма разборчиво - на его аромат слетаются только полезные насекомые. А вредителей он отгоняет от себя и своих соседей благодаря инсектицидным свойствам.