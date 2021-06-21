В Тверской области семьи тратят на еду более 41% от своих доходов

На покупку продуктов для домашнего питания у средней тверской семьи уходит 39,5%, а на перекусы вне дома – 1,6%. Фото: Мария ЛЕНЦ

В I квартале 2021 года самый большой "кусок" от бюджетов домашних хозяйств* Тверской области отняли траты на еду. В среднем на пропитание (не считая алкогольных напитков) домохозяйства тратили 41,1% своих средств.

Из них на покупку продуктов для домашнего питания – 39,5%, а на перекусы вне дома – 1,6%. Ещё 1,9% в среднем семьи тратили на алкоголь.

На непродовольственные товары у жители региона могли потратить 29,1% семейного бюджета. И 27,9%, составили расходы на оплату услуг.

Напомним, ранее Тверьстат уже рассказывал, что жители Тверской области стали тратить больше денег на еду и алкоголь, и меньше на одежду и различные услуги.

*Домашнее хозяйство - семья под одной крышей, небольшая общность совместно проживающих людей, которые делят между собой доходы и расходы. Домохозяйством может быть и один человек, если он живёт отдельно и имеет собственный бюджет.