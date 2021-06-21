В Твери будут прививать от коронавируса в цирке, но только два дня в неделю

В регионе пытаются усилить темпы вакцинации граждан. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В регионе вновь резко поползла верх кривая коронавирусной статистики. Ситуацию обсудили на заседании областного оперштаба. Его 21 июня провел губернатор Игорь Руденя.

Особое внимание глава региона уделил проведению вакцинации. На данный момент в Верхневолжье прививку от COVID-19 сделали 152 650 человек.

С 18 июня постановлением главного санитарного врача региона в регионе введена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий граждан.

Прививку можно сделать в 55 пунктах на базе медучреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без записи в Твери привиться от COVID-19 можно в ТЦ «РИО», в Торговом парке №1, в ТЦ «Рубин» и ТЦ «Вавилон».

С 21 июня без записи можно вакцинироваться и в Тверском цирке. Там пункт работает по понедельникам и вторникам с 12:00 до 14:00.

По словам медиков, штамм коронавируса, вызвавший так называемую третью волну, отличается быстрым распространением и стремительным развитием болезни. Среди заражающихся - много молодых людей.

В настоящее время в ковидных госпиталях Тверской области развёрнута 1361 койка, из которых 1295 – с кислородом.

Губернатор поручил провильным ведомствам провести в инфекционных госпиталях анализ потребности в дополнительном оборудовании и обеспечить запаса кислорода.

Напомним также, что при первых признаках вирусного заболевания необходимо обращаться к участковым терапевтам или в центры амбулаторной помощи (ЦАПы).

Их в регионе - 12. ЦАПы работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Записаться на прием можно по единому номеру «122», в некоторых случаях - через в регистратуру.