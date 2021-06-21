На аэродроме Мигалово в Твери летчики отработали полёты с потерей высоты

Летчики отработали сложные манёвры с градиентом набора и снижения высоты Фото: vk.com/mil

На аэродроме Мигалово в Твери экипажи самолетов Ан-12 провели учебно-тренировочные полеты с максимальным градиентом набора и снижения высоты. Об этом 21 июня сообщило Минобороны России в официальной группе в соцсети.

При подлете к аэродрому посадки пилоты со значительно большой высоты в пределах контрольной точки аэродрома совершали манёвр, снижая скорость самолета, и выполняли снижение с высокой вертикальной скоростью.

- Заход на посадку осуществляется с максимальным градиентом снижения, тем самым транспортный самолет начинает терять высоту непосредственно над аэродромом посадки в границах охраняемой территории, - пишет Минобороны. - Прием позволяет избежать попадания самолета в район возможного применения противником зенитных ракетных комплексов.