Из-за жары в Тверской области сохраняется высокая пожарная опасность

В регионе сохраняется пожароопасная обстановка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области из-за экстремальной жары сохраняется высокая пожарная опасность. О неблагоприятных метеорологических явлениях предупредило 21 июня региональное МЧС.

По прогнозам Тверского гидрометцентра, до 25 июня в Верхневолжье будет жарко. Днем до +36... +37 градусов. Возрастает вероятность лесных и торфяных пожаров.

Жителям напоминают о мерах безопасности и призывают не жечь траву и костры, не кидать окурки и спички, не оставлять разбитые стекла.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.