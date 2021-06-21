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Общество21 июня 2021 16:07

Пропавшую в Тверской области девочку нашли и вернули домой

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пропавшая девочка вернулась домой, проводится проверка

Пропавшая девочка вернулась домой, проводится проверка

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Пропавшую в Тверской области 13-летнюю девочку из Нелидова нашли и вернули домой.

20 июня несовершеннолетняя ушла и не вернулась. Были организованы поисковые мероприятия, следователи начали проверку, вместе с полицией выезжали по ее месту жительства, опрашивали родственников.

- Каких-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетней не осуществлялось, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время ее опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств безвестного исчезновения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.