В Твери исполнилось 100 лет труженице тыла

Александра Фёдоровна Громова. Фото: ПТО

21 июня вековой юбилей отмечает проживающая в Твери ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Александра Фёдоровна Громова. Её поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваши трудовая доблесть, преданное Родине сердце - это немеркнущий ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов нашей Отчизны. Подвиг, который Вы и Ваши товарищи совершили в годы Великой Отечественной войны, вдохновляет нас гордиться родной страной, - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Александра Громова родилась в деревне Анисимово Сонковского района. Во время войны научилась управлять трактором. Пахала землю и сеяла хлеб, чтобы помочь фронту.

В послевоенные годы Александра Фёдоровна трудилась бригадиром на животноводческой ферме. Награждена медалью «Ветеран труда».