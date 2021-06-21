Пассажирам автобусов в Твери и Калининском районе раздадут 2000 защитных масок

Пассажирам раздают бесплатные маски в автобусах Фото: Ольга ТРОФИМОВА

21 июня в автобусах №21 "Транспорта Верхневолжья" в Твери пассажирам начали раздавать бесплатные защитные маски. Акция проходит как напоминание о действующем в регионе масочном режиме и на пресечение правонарушений.

Напомним, что с 12 октября 2020 года жители и гости Тверской области обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли и т.д.

Управлением регионального Роспотребназдора проведено 260 проверок в отношении хозяйствующих субъектов и граждан, прибывших в Россию с нарушением порядка прохождения медицинского обследования.

За четыре месяца составлено 136 протоколов об административных правонарушениях, из них 89 - в связи с выявлением нарушений на предприятиях. Чаще всего это: несоблюдение социальной дистанции, масочного режима, проведения термометрии или дезинфекции, отсутствие запаса средств личной зашиты, обеззараживающего оборудования.