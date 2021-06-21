В Твери устранено 130 повреждений на теплотрассах

В Твери продолжаются гидравлические испытания на теплосетях Фото: администрация Твери

В Твери продолжаются гидравлические испытания на теплосетях. С начала лета устранено свыше 130 повреждений.

В настоящее время в областном центре проходят пятый и шестой этапы работ. Они продлятся до 28 и 30 июня соответственно. .

Всего на магистральных тепловых сетях города было выявлено 102 повреждения: 87 из них уже устранено, ещё 15 находятся в работе. На разводящих сетях выявлено 64 повреждения, 51 из них на данный момент устранено.