13-летняя девочка ушла из дома и не вернулась в Тверской области

Девочка ушла из дома и пропала Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об исчезновении 13-летней Александрии Бариновой поступило в следственный отдел регионального СКР 20 июня. Известно, что вечером девочка ушла из дома и не вернулась.

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Осуществлен выезд следователя по месту жительства пропавшей.

- В ходе осмотра каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено, - сообщили в ведомстве. - Опрошены родственники и знакомые пропавшей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение девочки. Всю информацию о несовершеннолетней следователи просят сообщать в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.