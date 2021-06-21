В Твери создадут современный центр занятости

Образец интерьера современного центра занятости. Фото: предоставлено ПТО

В этом году в Твери будет преобразован центр занятости населения. В нем под общим для страны брендом «Работа России» будут созданы отвечающие современным стандартам условия. До 2024 года также модернизируют еще три центра занятости в регионе. Об этом сообщает областное правительство.

Эта работа проводиться в рамках федеральной программы реформирования органов службы занятости населения в России (входит в нацпроект «Демография»).

В Твери запланирован капремонт здания службы на улице Вагжанова за счет средств федерального и регионального бюджетов. Завершиться он должен к осени текущего года.

В лучшую сторону предполагается поменять не только интерьер центра, но и методы работы.

Сейчас тверской центр продолжает принимать граждан. Проход в здание временно осуществляется с обратной стороны

Губернатор Игорь Руденя обозначил в числе региональных приоритетов трудоустройство коренных жителей Верхневолжья на местные предприятия. Важную роль в этом играют как раз центры занятости.