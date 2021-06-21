Окружная дорога встала в пробке из-за ДТП на трассе М-10 в Твери

ДТП на трассе М-10 Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Рома Седов (скрин видео)

Около 8:30 утра, 21 июня, на участке трассы М-10 окружной дороги в районе Мигаловской эстакады и Старицком шоссе образовалась большая пробка.

По словам очевидцев, затор произошел из-за ДТП.

В паблике "Подслушано у водителей. Тверь" опубликовано видео, на котором видно, что в аварии участвовали фура и "Газель", последняя сильно разбита и лежит в стороне. Смято ограждение моста. Стоят автомобили дорожных рабочих. Рядом в полосе ДТП с несколькими легковыми автомобилями.

ДТП на М-10 Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Дмитрий Буланов

Движение ограничено по двум полосами в сторону Санкт-Петербурга.

На месте работают спецслужбы. Обстоятельства ДТП уточняются.

Водителям следует быть осторожнее при проезде данного участка.