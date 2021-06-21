Окружная дорога встала в пробке из-за ДТП на трассе М-10 в Твери

ДТП на трассе М-10 Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Рома Седов (скрин видео)
Около 8:30 утра, 21 июня, на участке трассы М-10 окружной дороги в районе Мигаловской эстакады и Старицком шоссе образовалась большая пробка.
По словам очевидцев, затор произошел из-за ДТП.
В паблике "Подслушано у водителей. Тверь" опубликовано видео, на котором видно, что в аварии участвовали фура и "Газель", последняя сильно разбита и лежит в стороне. Смято ограждение моста. Стоят автомобили дорожных рабочих. Рядом в полосе ДТП с несколькими легковыми автомобилями.
ДТП на М-10 Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Дмитрий Буланов
Движение ограничено по двум полосами в сторону Санкт-Петербурга.
На месте работают спецслужбы. Обстоятельства ДТП уточняются.
Водителям следует быть осторожнее при проезде данного участка.
Авария в соселней полосе Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Дмитрий Буланов