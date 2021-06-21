Экстремально жарко будет в Твери до 25 июня

В ближайшие дни в Тверской области будет аномально жарко Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение об аномально жаркой погоде в регионе вплоть до 24 июня. По данным синоптиков, жара задержится и дольше, но это пока предварительный прогноз.

В начале рабочей недели с 21 июня среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 7-10 градусов.

Днем +35... +36 градусов, ночью до +20. Ветра нет. Влажность воздуха 40-50%.

Спасатели призывают жителей воздержаться от выхода на улицу в период высокой активности солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов. Пейте больше воды, исключите алкоголь.

Во время купания и отдыха на природе не оставляйте без присмотра детей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефонам: 01, 101, 112.