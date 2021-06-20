20 июня в Тверской области вспоминают погибшего учёного Валентина Пажетнова

Валентин Сергеевич Пажетнов. Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Сегодня, 20 июня, исполнилось бы 85 лет Валентину Сергеевичу Пажетнову - всемирно известному биологу, разработчику уникальной методики спасения медвежат-сирот, которого многие называли медвежьим папой.

Но 8 июня Валентин Сергеевич пошёл на рыбалку в своём родном Торопецком районе, рядом с Центром спасения медвежат-сирот и утонул. Его лодка перевернулась.

Центр спасения разместил на своей страничке в ВК трогательный пост в память о Валентине Пажетнове. Вот некоторые цитаты:

«Валентин Сергеевич безгранично любил и уважал природу, чувствуя себя маленькой ее частичкой и зная ее так, как мало кто знает… Он не просто любил ее, он жил в гармонии с ней и возвращал ей то, что у нее отнял своими действиями человек – более 260 медвежат-сирот вернулись в природу, обретя шанс прожить жизнь дикого медведя в естественной среде обитания».

И ещё:

«Валентин Сергеевич создал не просто большую семью Пажетновых, он сплотил ее, создав общее семейное дело. Он собрал вокруг себя единомышленников, благодаря чему в Торопецком районе Тверской области возродились три деревни - Бубоницы, Чистое, Косилово»...

Вечная память...