Ещё 148 заболевших коронавирусом выявлено в Тверской области 20 июня

Уровень заболевания в Тверской области растёт стремительно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кривая заболевания коронавирусом в Тверской области стремительно растёт в верх.

На утро 20 июня выявлено 148 заболевших COVID-19 в Тверской области. За неделю уровень заболевания в регионе откатился к показателям на 25 февраля 2021 года. И это только начало третьей волны.

Всего на лечении в данный момент в Тверской области 2021 человек, два человека за сутки умерли. Всего же официально умерших от коронавируса в Тверской области 1150 человек.

Выздоровели 40810 всего и 27 за стуки.

В регион пришёл индийский, особо агрессивный к молодёжи, штамм вируса.

Напомним, единственная защита от фатального и тяжёлого течения заболевания — это вакцинация.

На сегодняшний день в Тверской области вакцинировано 152 185 человек.

С 18 июня в регионе введена обязательная вакцинация для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.