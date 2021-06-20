Игорь Руденя отметил огромный труд врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, лаборантов, санитарок, сотрудников скорой помощи, больниц и поликлиник

Губернатор Тверской области поздравил медиков с праздником. Фото: ПТО

Сегодня, 20 июня, в День медицинского работника, губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил медицинских специалистов с праздником.

«Прошедший год показал, что отечественная система здравоохранения способна оперативно противостоять опасным инфекциям, была и остается одной из самых эффективных в мире. За таким успехом стоит огромный труд специалистов – врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, лаборантов, санитарок, сотрудников скорой помощи, больниц и поликлиник. В условиях пандемии каждый из вас совершил настоящий подвиг, который навсегда вошёл в историю России как пример высочайшего профессионализма, мужества, безграничной преданности долгу, человечности и великодушия. С огромным уважением мы говорим вам спасибо за благородный, подвижнический труд», - приводятся слова Игоря Рудени в пресс-релизе, распространённом пресс-службой правительства региона.

В пятницу, 18 июня, губернатор чествовал медиков лично на торжественном мероприятии в театре драмы.