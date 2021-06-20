Мужчину в Твери ограбил тот, с кем он пил на берегу Тверцы

Отдых на водоёме с малознакомыми людьми может быть опасен. Фото: Евгения ГУСЕВА

На берегу Тверцы в Твери совершён грабёж.

34-летний тверичанин решил распить бутылочку на берегу Тверцы с малознакомым мужчиной.

Слово за слово, и пьянка превратилась в ссору переходящую в драку. В итоге, малознакомый собутыльник схватил сумку мужчины и скрылся. В сумке лежали документы и деньги — 22 000 рублей.

Ограбленному ничего не оставалось, как уповать на помощь полицейских, и он пошёл в Заволжский отдел полиции.

Уголовный розыск сработал чётко и вскоре установил, что грабителем был 33-летний житель Твери. Он безработный и ранее уже попадал в поле зрения УГРО.

Его задержали. Но деньги, увы, он успел потратить, а вещи выкинул.

За содеянное суд его может отлучить от отдыха у водоёмов на семь лет.