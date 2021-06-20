В Твери задержаны серийные воры

Парочка воровала вещи из фирменных магазинов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Началось всё в Московском районе Твери. Полицейские выехали на вызов по сообщению о краже товара из магазина одежды. Администраторы фирменного магазина одежды оценили ущерб в 22 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска начали изучать записи камер наблюдения, опрашивали свидетелей и установили, что воров было двое — мужчина и женщина.

Они зашли в магазин, прошли в примерочную, надели вещи и, минуя кассу, вышли.

Дальше — больше. Оказалась, что на счету парочки это не был не первый магазин.

Полицейские сработали оперативно и установили имена злодеев. В данный момент 30-летние жители Твери задержаны.

На допросе они рассказали, что крали вещи с целью продажи.

За серию краж суд может назначить парочке до пяти лет лишения свободы.