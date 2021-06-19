Предложение руки и сердца на плацу и девушки-лейтенантки: в академии ВКО имени Героя Советского Союза Г.К. Жукова в Твери состоялся выпуск курсантов

Выпуск девушек состоялся в академии впервые Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ

В субботу, 19 июня, в Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Героя Советского Союза Г.К. Жукова состоялся выпуск молодых офицеров и слушателей.

Торжественое мероприятие прошло в Твери перед стенами академии на улице Жигарева.

Более 300 лейтенантов, из их числа более 60 - иностранцы получили офицерские погоны. Звания лейтенантов получили 30 девушек. Выпуск прекрасного пола состоялся в академии впервые.

На площади Георгия Жукова выпускникам вручили дипломы и медали. Лейтенанту Анне Шоромовой, окончившей академию с золотой медалью", подарили квартиру.

Девушки-выпускницы ВКО Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ

А выпускник академии лейтенант Виталий Хребтов сделал предложение своей девушке прямо на плацу, на глазах у всех присутствующих.

Лейтенант Виталий Хребтов сделал предложение своей девушке прямо на плацу Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ

- Личный состав Воздушно-космических сил следуя славным боевым традициям сегодня с честью выполняет важнейшие задачи по обеспечению военной безопасности нашего государства. Полностью уверен, что и вы внесете свой весомый вклад в обеспечение военной безопасности России, - отметил, поздравляя выпускников, заместитель главнокомандующего ВКС РФ – командующий Войсками противовоздушной и противоракетной обороны генерал-полковник Юрий Грехов и пожелал им скорейшего прибытия в войска.