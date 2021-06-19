Лучшим в профессиональной футбольной лиге признан тренер ФК "Тверь" Вадим Гаранин

Вадим Гаранин стал лучшим тренером ПФЛ Фото: ПТО

Профессиональная футбольная лига назвала имена лауреатов сезона-2020/2021. По итогам сезона лучшим тренером Группы 2 признан главный тренер ФК "Тверь" Вадим Гаранин. Под его руководством в этом сезоне клуб завоевал бронзовые медали второго дивизиона.

- Перед началом сезона мы ставили перед собой серьезные цели и не думали о конкретном месте. Сегодня я могу уверенно сказать только одно – то, что мы сделали в этом сезоне, является результатом серьезных усилий и большой работы всей нашей команды. И мы довольны, команда хорошо поработала, - сказал Вадим Гаранин.

Тренер долгое время работал в Академии московского "Динамо", затем в молодежных командах клубов Премьер-лиги, возглавлял юношескую сборную России (игроки 2005 года рождения).