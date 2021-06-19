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Происшествия19 июня 2021 17:32

Обстоятельства исчезновения 16-летней Марии Молодцовой из Твери выясняют следователи

Поиски девушки продолжаются
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пропавшую девушку ищут следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Пропавшую девушку ищут следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения 16-летней Марии Молодцовой.

По месту жительства несовершеннолетней выезжали следователь, криминалист и полиция. Проведен осмотр, устанавливаетмся возможное местонахождение девушки. Поиски продолжаются.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.