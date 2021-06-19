График работы пунктов вакцинации в торговых центрах Твери

В торговых центрах привиться можно без предварительной записи Фото: областной минздрав

В Тверской области продолжается прививочная кампания. По данным на 19 июня от коронавируса привились 151 411 человек, за последние сутки – 1813.

Без предварительной записи прививку можно сделать в четырех торговых центрах Твери.

Пункт вакцинации в ТЦ "Вавилон" на бульваре Цанова, 8 работает ежедневно, кроме выходных с 12:00 до 20:00. На данный момент пункт располагает двумя вакцинами: Гам-ковид-вак (Спутник – V) и Эпиваккорона. Показания к вакцинированию той или иной вакциной определяет врач при осмотре.

В торговом центре "РИО" на площади Гагарина, 5 прививочный кабинет работает ежедневно – по будням с 10:00 до 20:00, с перерывом с 14:00 до 15:00, в выходные – с 11:00 до 18:00, без перерывов.

В Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, 101 прививочный пункт работает по средам с 14:00 до 17:00 и субботам с 10:00 до 14:00. Здесь помещение для вакцинации оборудовано в комнате матери и ребенка.

В торговом центре "Рубин" на проспекте Калинина, 15 прививочный пункт действует ежедневно с 13:00 до 19:00 на втором этаже комплекса.

Для вакцинации необходимы паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Перед прививкой организован осмотр врача.

Также в Тверской области организовано 55 прививочных пунктов, действующих на базе медицинских учреждений. Для вакцинации можно предварительно записаться по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, в МФЦ либо по телефонам прививочных пунктов в своем городе.