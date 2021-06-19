В Кимрском районе Тверской области из озера вытащили двух пострадавших

ЧП произошло в Кимрском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

19 июня из акватории озера Губин Угол в районе деревни Губин Угол Кимрского района очевидцы вытащили из воды двух пострадавших. Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

Обстоятельства происшествия уточняются. Известно, что погибла женщина 1955 года рождения. Второй пострадавший, по предварительным данным, ребенок 2013 года рождения. Его осмотрели врачи.

Спасатели напоминают гражданам: не купайтесь в необорудованных для купания местах, не оставляйте несовершеннолетних детей без присмотра, не отплывайте далеко от берега, не заходите в воду в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения.