Женщину, которая залезла на памятник Кругу и била свою машину в центре Твери, лишили водительских прав

Женщина устроила шоу на бульваре Радищева в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Наталья Трофимова (скрин видео)

Прокуратура Центрального района Твери провела проверку в отношении женщины, которая в марте 2021 года совершила административное правонарушение, являясь водителем транспортного средства.

Перфоманс гражданка устроила 18 марта. Заехала на автомобиле "Ниссан" на пешеходный бальвар Радищева, залезла на памятник Кругу, вылила из стакана какую-то жидкость, потом с воплями избила свою машину ногами и уехала. Ее задержали госавтоинспекторы. При проверке выяснилось, что женщина трезвая, запрещенные вещества не употребляла. На нее составили административные материалы.

Выходку водителя сняли на видео и выложили в соцсеть очевидцы.

- В ходе проверки установлено, что управляющая при указанных обстоятельствах автомобилем гражданка имеет водительское удостоверение с разрешенными категориями "В, В1". В настоящее время у женщины установлено заболевание, которое препятствует реализации права управления транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

В суд был направлен иск о лишении женщины водительских прав. Требования прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.