В музее "Ставка Сталина" в Тверской области открылась выставка, посвященная Александру Твардовскому

Уникальный экземпляр книги "Василий Теркин" с подписью автора Фото: ПТО

18 июня в Ржевском филиале Музея Победы "Ставка Сталина" открылась выставка, посвященная поэту, прозаику, журналисту Александру Твардовскому. Экспозиция является частью проекта "Герои Ржева" и приурочена к дню рождения автора поэмы "Василий Теркин" и стихотворения "Я убит подо Ржевом".

На выставке представлены раритеты - произведения Александра Твардовского из московского Музея Победы: "Баллада о Москве" и "Стихи о войне", а также уникальный экземпляр самой известной книги "Василий Теркин: книга про бойца" с дарственной надписью от автора Родиону Малиновскому.

Выставка будет работать до 17 августа.