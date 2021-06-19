Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июня 2021 9:20

В музее "Ставка Сталина" в Тверской области открылась выставка, посвященная Александру Твардовскому

Она будет работать до 17 августа
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Уникальный экземпляр книги "Василий Теркин" с подписью автора Фото: ПТО

Уникальный экземпляр книги "Василий Теркин" с подписью автора Фото: ПТО

18 июня в Ржевском филиале Музея Победы "Ставка Сталина" открылась выставка, посвященная поэту, прозаику, журналисту Александру Твардовскому. Экспозиция является частью проекта "Герои Ржева" и приурочена к дню рождения автора поэмы "Василий Теркин" и стихотворения "Я убит подо Ржевом".

На выставке представлены раритеты - произведения Александра Твардовского из московского Музея Победы: "Баллада о Москве" и "Стихи о войне", а также уникальный экземпляр самой известной книги "Василий Теркин: книга про бойца" с дарственной надписью от автора Родиону Малиновскому.

Выставка будет работать до 17 августа.