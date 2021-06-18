В Тверской области введена обязательная вакцинация против коронавируса для работников торговли, соцсферы, сферы услуг, учителей, врачей

В Тверской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области введена обязательная вакцинация против коронавируса отдельных категорий граждан, соответствующее постановление подписал 18 июня 2021 главный государственный санитарный врач по Тверской области Арнольд Выскубов. Документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора (ниже приводим скрин документа).

В документе, в частности, говорится, что в связи с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу обязательную вакцинацию обязаны провести работникам торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.

Кроме того, прививку в обязательном порядке должны сделать государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

Вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников должна быть организована до 18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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