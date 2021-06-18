В Тверской области 44 земельных участка зарастут лесом

Еще 3550 гектар земель в регионе переведены в лесной фонд. Фото: ПТО

В Верхневолжье 44 земельных участка общей площадью более 3550 гектар будут переведены в лесной фонд. Решение принято на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое 18 июня провел губернатор Игорь Руденя.

Речь идет об заброшенных и заросших землях. Работа по переводу таких участков в лесной фонд активизирована в регионе по поручению губернатора. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На заседании комиссии принято решение о переводе в лесной фонд земель в Торопецком, Молоковском и Ржевском районах, а также в Весьегонском муниципальном округе.