Пиротехники продолжают находить и обезвреживать снаряды времен войны в Тверской области

Снаряды извлечены из земли и обезврежены Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Оленинском муниципальном округе сводный отряд специалистов-пиротехников из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Ногинского спасательного Центра МЧС России, Тульского Спасательного Центра МЧС России вместе ГУ МЧС России по Тверской области продолжают искать и обезвреживать снаряды времен Великой Отечественной войны.

Для работ используется машина широкополосного разминирования.

Группой ручного разминирования проверен участок местности общей площадью более 13 га, обнаружено 350 военных "трофеев", в том числе, артиллерийские снаряды, минометные мины, шомпольные и ручные гранаты.

Опасные находки уничтожены.

О найденных снарядах жителям Тверской области следует сообщать по телефонам: 01, 101, 112.