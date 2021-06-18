Тверской областной парламент утвердил дату будущих выборов

В Законодательном Собрании региона назначили дату выборов. Фото: ЗСТО

18 июня депутаты Законодательного Собрания региона назначили дату выборов - Единый день голосования пройдёт 19 сентября. В этот день граждане Тверской области будут выбирать депутатов Государственной Думы от Верхневолжья, губернатора и депутатов самого областного парламента.

Естественно, парламентарии нашего региона утверждали только дату выборов губернатора и в Заксобрание.

- Своим решением депутатский корпус задал точку отсчета, которая завершится выборами губернатора и депутатов регионального парламента седьмого созыва, - прокомментировал после заседания 18 июня председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев.