В Твери под суд пойдут организатор наркопритона и его сожительница

Дело передано в суд. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Твери завершилось расследование уголовного дела об организации притона для наркозависимых. По информации областного Управления МВД, обвиняемыми проходят двое - 40-летний мужчина, житель областного центра и его сожительница.

По данным следствия, в квартире на улице Поселковой они организовали наркопритон, который просуществовал год - с января 2020 года по январь 2021-го. В качестве арендной платы парочка брала с "постояльцев" те же самые наркотики.

Дело передано в суд. Судить обвиняемых будут по части 2 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору», сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тверской области.