Книжная выставка ко Дню молодёжи открылась в Твери

Выставка работает до 30 июня включительно. Фото: Евгения ГУСЕВА

День молодёжи отмечается в России 27 июня, к этому празднику в тверской библиотеке имени Герцена организована специальная книжно-иллюстративная выставка.

На выставке можно познакомиться с книгами известных современных авторов - российских и зарубежных: Януша Вишневского, Мигеля Гарсии, Сесилии Ахерн, Павла Санаева, Фредерика Бегбедера и других.

Наряду с художественной прозой в экспозиции представлены отраслевые книжные издания, посвящённые интересным молодёжи сферам: моде, психологии, путешествиям и другим.

Выставка работает до 30 июня включительно. Тверской проспект, дом 5.