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Происшествия18 июня 2021 15:26

Мошенники не смогли обмануть бдительного жителя Твери

Мужчина оформил кредит, но переводить деньги не стал
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мошенники пытались обмануть мужчину на 720 00 рублей

Мошенники пытались обмануть мужчину на 720 00 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию заявил 29-летний житель Твери. Мужчина рассказал, что его пытались обмануть мошенники. Ему позвонил "работник банка" и сообщил, что следует немедленно оформить потребительский кредит через мобильное приложение и перевести деньги на безопасный счёт.

Мужчина по указанию неизвестного оформил заявку и получил на карту 720 000 рублей. Переводить деньги на счет звонившего он не стал и обратился в полицию.

По ч.3 ст. 30 и ч.2 ст. 159 "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.