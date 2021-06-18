Мошенники не смогли обмануть бдительного жителя Твери

Мошенники пытались обмануть мужчину на 720 00 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию заявил 29-летний житель Твери. Мужчина рассказал, что его пытались обмануть мошенники. Ему позвонил "работник банка" и сообщил, что следует немедленно оформить потребительский кредит через мобильное приложение и перевести деньги на безопасный счёт.

Мужчина по указанию неизвестного оформил заявку и получил на карту 720 000 рублей. Переводить деньги на счет звонившего он не стал и обратился в полицию.

По ч.3 ст. 30 и ч.2 ст. 159 "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.