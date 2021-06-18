Госавтоинспекторы выявили 80 нарушений при проверке автобусов в Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в период с 14 по 18 июня госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие по выявлению нарушений ПДД водителями автобусов, а также самих транспртных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

Проверено более 400 автобусов. Привлечено к административной ответственности более 80 водителей. В частности, нарушители не имели тахографа, комплекта документов, управляли автобусами с неисправностями и нарушали ПДД. Неисправности выявлены у 15 автобусов.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.