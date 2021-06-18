Жителей Тверской области предупредили о жаре до +33 градусов

МЧС предупреждает о жаре в Тверской области Фото: Геннадий БИСЕНОВ

18 июня ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило граждан, что в регион идет удушающая жара.

С 19 по 24 июня температура воздуха поднимется до отметки +30... +33 градуса.

При этом ни дождя, ни гроз не ожидается. Погода будет тихой и безветреной. Ночи теплые, до +19.

Спасатели призывают помнить о безопасности. Находясь на водоемах, не оставляйте без присмотра детей и не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.

По советам специалистов Роспотребнадзора в жару пейте больше жидкости, исключая алкогольные, сладкие и газированные напитки, воздержитесь от жирной и острой пищи, по возможности прячьтесь в тени или в прохладном помещении, носите светлую одежду и не забывайте про головной убор.