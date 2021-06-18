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Происшествия18 июня 2021 14:37

В Тверской области в реке Шлина утонула женщина

ЧП произошло в Вышнем Волочке
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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По факту гибели женщины следователи начали проверку

По факту гибели женщины следователи начали проверку

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Сообщение об обнаружении тела женщины 1981 года рождения в реке Шлина в районе Авангард в Вышнем Волочке поступило в СУ СК РФ по Тверской области 17 июня. Признаков насильственной смерти у погибшей нет.

По факту гибели женщины следователи начали проверку.

- Опрошены очевидцы случившегося, устанавливается причина смерти, установлены обстоятельства, которые привели к трагедии. Назначено проведение экспертизы - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.