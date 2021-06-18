27 километров автодороги Дубна - Кимры - Горицы отремонтируют в Тверской области

Ремонт завершится в следующем году Фото: ПТО

В Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведутся ремонтные работы на автодороге Дубна - Кимры - Горицы. Дорожникам предстоит привестив порядок 27 км полотна.

На объекте уже устроено 22 км выравнивающего и 12 км верхнего слоя асфальтобетона, укреплено 6 км обочин, устроено 6 посадочных площадок. Отобраны пробы из верхнего слоя асфальтобетонного покрытия для лабораторной проверки.

Дорога соединяет Тверскую и Московскую области, а также обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями региона. Ее протяженность - 60,6 км. В прошлом году было отремонтировано 20 км: от села Горицы в сторону города Кимры. Ремонт завершится в следующем году.

Губернатор Игорь Руденя считает качественные дороги одним из важных условий создания комфортной среды для проживания в регионе, повышения инвестиционной привлекательности территорий, развития туризма.