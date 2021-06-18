Двух автоугонщиков из Ржева задержали недалеко от заправки в Тверской области

Двое мужчин украли иномарку у жителя Твери Фото: УМВД России по Тверской области

Двух мужчин из Ржева 1980 и 1991 годов рождения задеражил по подозрению в угоне автомобилей.

Оперативники совместно с инспекторами специализированного батальона ДПС ГИБДД России по Тверской области в районе автозаправки на 177-м км трассы М-10 "Россия" задержали подозреваемых с поличным сразу после кражи иномарки "Мазда" стоиомостью 1 300 000 рублей. Об угоне автомобиля сам хозяин узнал от патрульных.

У мужчин изъяты устройства подавления GSM и GPS-сигналов, мобильные телефоны, устройство для несанкционированного открытия и запуска двигателей.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Они задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы. Устанавливается причастность фигурантов к аналогичным преступлениям на территории региона.