Тверские хирурги впервые провели реконструктивную операцию женщине после удаления молочной железы

Две бригады врачей восемь часов оперировали пациентку Фото: областной минздрав

Хирурги-онкологи в Тверском онкодиспансере впервые провели высокотехнологичную реконструктивную операцию «Отсроченная реконструкция DIEP лоскутом» пациенту после удаления молочных желёз из-за рака.

Две бригады врачей - специалисты Московского научного исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена и отделения патологии молочной железы Тверского онкологического диспансера - работали около восьми часов.

- Это сложная многоэтапная операция. DIEP лоскут для реконструкции груди он берется из передней брюшной стенки пациента, полностью отделяется от подлежащих тканей и фиксируется на месте удаленной груди. Кроме того, выполняется пластика живота в донорской зоне, - рассказал заведующий отделением патологии молочной железы и кожи, хирург-онколог, маммолог Дмитрий Максимов.

Операцию выполняют с помощью специального операционного микроскопа с 40-кратным увеличением. Она является одной из альтернатив для пациентов, вместо протезов и имплантов.

Как отметила главврач Тверского онкодиспансера Оксана Комарова, данная реконструктивная операция в нашем регионе стала возможной только благодаря реализации в регионе программы по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение».